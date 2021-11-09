Tesla勁敵Rivian今上市 市值遠超本田

被譽為Tesla（美：TSLA）的勁敵、獲Amazon（美：AMZN）與福特汽車支持的美國電動車初創企業Rivian，隨著Tesla等電動車估值不斷飆升，最新修訂其美國上市的招股價區間，將招股價區間修訂為72至74美元，並與今晚（10日）上市，股票代號為「RIVN」。

Rivian市值遠高於本田

據最新招股價以及1.35億股的發售規模計算，Rivian集資規模介乎97.2億至99.9億美元，高於原先上限83.4億美元；最新上市市值最高接近650億美元（約5,070億港元），原先為546億美元（約4,258億港元）。

這意味該電動車廠身價，已高於市值約530億美元（約4,134億港元）的本田汽車，並且直追市值約716億美元（約5,584億港元）的投資者福特汽車。

Rivian是一間美股電動卡車生產商，創立於2009年，在IPO前，Amazon持有該公司22.4%的股份。不過，據招股書資料，今年上半年，Rivian淨虧損9.94億美元（約77.5億港元），2020年公司的淨虧損超過10億美元（約78億港元），營運資金約有30億美元（約234億港元），公司預計短期的收入來源將主要依靠Amazon。