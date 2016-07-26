Tesla勁敵Rivian首掛牌曾爆升逾5成 市值一度超越福特

被譽為Tesla（美：TSLA）的勁敵、亞馬遜投資的電動車初創企業Rivian（美：RIVN）周三（10日）正式上市。Rivian IPO首日高開約37%，報106.75美元。盤中漲幅一度擴大至逾50%，股價最高至119.46美元，市值曾逾900億美元（約7,020億港元），超越通用汽車及福特汽車。

Rivian收報100.73美元，漲幅29.14%，市值859億美元（約6,700億港元）。

Rivian今年上半年淨虧損9.94億美元

Rivian此次IPO發行價定為每股78美元，高於其上調後的每股72美元至74美元的發行價格，最初的指導價格區間是57美元至62美元。

Rivian是一間美國電動卡車生產商，創立於2009年，原名為Mainstream Motors，後改名為Rivian。在IPO前，Amazon持有該公司22.4%的股份。

據招股書資料指，今年上半年，Rivian淨虧損9.94億美元（約77.5億港元），2020年公司的淨虧損超過10億美元（約78億港元），營運資金約有30億美元（約234億港元），公司預計短期的收入來源將主要依靠Amazon。