Tesla急瀉Elon Musk身家縮水近500億美元 本港車股慘遭波及

Tesla（美：TSLA）隔晚急瀉12%，三日內累跌逾16%，其創辦人Elon Musk身家迄今已「縮水」500億美元（約3,900億港元），本港電動車股亦受拖累齊挫。

截至中午12時15分，理想（2015）瀉9.19%，報112.7元；小鵬汽車（9868）亦挫8.57%，報168.6元。另外，車股龍頭比亞迪（1211）亦急吐5.09%，報294.8元，跌穿300元關口。吉利（175）跌4.03%，報25元；長汽（2333）挫3.19%，報31.9元。

Elon Musk身家現僅比貝索斯多830億美元

Elon Musk於今年1月首次超越亞馬遜創始人貝索斯成為全球首富。隨著Elon Musk身家的縮水，相對於貝索斯的領先優勢，縮窄至830億美元（約6,474億港元）。雖然經歷過去兩日的「縮水」，但其身家今年迄今仍增長約7成，主要得益於強勁業績和交付數據，以及SpaceX估值上升推動Tesla股價上漲。

此前，Elon Musk在Twitter上提議賣出10%他所持有的Tesla股票，並在Twitter上進行了一項調查。調查結果顯示，Elon Musk應該沽出股票，消息拖累Tesla股價下跌。Tesla收報1023.5美元，跌近12%。

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