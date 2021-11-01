Tesla突破1200美元創歷史新高 Elon Musk身家為「股神」巴菲特三倍

電動車Tesla（美：TSLA）股價不斷飆升，周一股價再闖高峰，一舉突破1,200美元大關。高見1,209.75美元，創即市歷史新高，升幅達到8.6%。Tesla收市仍升8.49%，報1,208.59美元，連續第4個交易日創收市新高；10月累計升幅超過50%，市值達到1.21萬億美元（約9.4萬億港元）。

根據彭博億萬富豪指數，Tesla創辦人Elon Musk身家周一再增加240億美元（約1,872億港元），升至3,351億美元（約2.6萬億港元），進一步拉闊與亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人貝索斯的差距。貝索斯身家最新為1,926億美元（約1.5萬億港元），排名第二。至於「股神」巴菲特身家於富豪排行榜中排名第十，身家為1,041億美元（約8,120億港元）。

新加坡華裔富豪自爆為Tesla第三大個人股東

Tesla各大股東的身家亦在「水漲船高」，新加坡華裔富豪廖凱原（Leo KoGuan）上周自爆持有Tesla逾630萬股，為Tesla第三大個人股東，其財富淨值達到121億美元（約943億港元）。自2018年以來，才成為Tesla較大投資者的甲骨文創始人Larry Ellison，其持股價值亦已經達到181億美元（約1412億港元），幾乎是他所持有甲骨文股權金額的四分之一。