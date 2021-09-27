Tesla CEO指華府應避免監管加密貨幣 稱內地禁挖礦或與「缺電」有關

電動車Tesla行政總裁Elon Musk於當地時間周二（28日）表示，美國政府應該避免試圖監管加密貨幣市場。

《新浪美股》報道，Musk在加州舉行的一場活動指出，摧毀加密貨幣是不可能的，但政府可能減慢它的發展。被問到美國政府，是否應該參與監管加密貨幣，馬斯克回應稱：「我會說，什麼都別做」。

Musk：內地嚴打加密貨幣，可能與「缺電」有關

對於內地近期嚴加打擊加密貨幣，Musk更認為，可能與最近當地各省市「缺電」有關，因為挖礦會耗用大量電力。

Musk經常在Twitter上，表達他對各種數字貨幣的支持。他看好加密貨幣在減少傳統貨幣系統的「錯誤和延遲」方面的作用。但他承認，加密貨幣並不能解決社會弊病的所有問題。

Musk說：「我不會說我是一個加密貨幣專家。我認為加密貨幣有一定價值，但我不會說這是彌賽亞（耶穌基督另一稱謂）的第二次降臨。」