【歐國盃】西班牙急召6子救亡 德軍大捷顯攻力

狂牛失陷，德國瘋狂！歐國盃奪標熱門之一的西班牙遭遇大麻煩，隨隊長布斯基斯日前被驗出感染新冠肺炎後，據知効力列斯聯的國腳迪亞高洛蘭迪亦同被隔離。為此，西班牙主帥安歷基已急召6將候命兼速遞疫苗救亡。另邊廂，德國熱身賽狂炒拉脫維亞7比1顯攻力。



德國剛在熱身賽對拉脫維亞，目的明顯在於操進攻及為出征歐國盃「祭旗」。左翼魯賓高辛斯、中場根度簡、前鋒湯馬士梅拿、基拿比、利萊辛尼及迪姆華拿各建一功，加上對手烏龍波贏7比1，得分多之餘，其中老將梅拿再次取得入球當然可喜可賀。根據《圖片報》報道，今場正選將是主帥路維在首場分組賽對法國的主力陣容，唯一是在夏維斯與利萊辛尼之間，二選一擔正。今仗11名正選球員為：紐亞、曉姆斯、魯迪格、馬菲亞斯真達、魯賓高辛斯、甘美治、卻奧斯、根度簡、梅拿、基拿比、夏維斯。

西班牙方面，在證實布斯基斯感染新冠肺炎後，西班牙足總又有新安排：「考慮到布斯基斯情況可能帶來的後果，主帥安歷基與教練團決定，在接下來幾天將徵召一些球員參與國家隊訓練；他們分別是洛迪高摩蘭奴、柏保路科奴斯、卡路士蘇拿及布里斯文迪斯。」

「狂牛兵團」隨後再補入効力維拉利爾的老將後衛艾比奧爾及車路士門將阿列沙巴拿加，而代替西班牙國家隊在周二友賽立陶宛的部分U21成員，亦會隨時待命，以泡泡隔離形式與國家隊分隔操練。此外，據西班牙媒體報道，安歷基大軍早在今年4月已要求國家衛生部提供疫苗接種，但一直未獲回覆；只是如今衛生部將會在24小時內將疫苗速遞至西班牙大本營，然而卻又可能引申另一難題，球員在接近決賽周展開前接種，副作用難料。