上月破10公里公路賽世界紀錄 肯雅女跑手家中遇害丈夫被捕

上月在德國以30分01秒，打破女子公路賽10公里紀錄的肯雅女跑手Agnes Tirop，周三(13日)在家中被發現遇害，當地警方表示已拘捕其丈夫George Kinoti，並指當時他正在逃亡。

25歲的Agnes Tirop是肯雅的頂尖跑手，在世錦賽兩次獲得1萬米的銅牌，在今年的東京奧運，她出戰5,000米的賽事，亦取得第4名的成績，另外在2015年亦贏過越野跑的世界冠軍。而上月在德國舉行的10公里公路賽事，Agnes Tirop以30分01秒的戰績，創下世界紀錄。

當地警方早前在發現其遺體後，將其丈夫列為嫌犯人，其後亦已經將其拘捕，並指其夫當時正在逃亡。

國際田徑總會主席：失去了一位最耀眼年輕新星

不少跑手對Agnes Tirop的死表示婉惜，國際田徑總會主席Sebastian Coe形容Agnes Tirop是過去6年世界上其中一個最佳的長跑手：「在最悲慘的狀況下，田徑賽場失去了其中一位最耀眼的年輕新星。這對整個田徑界來說是一個可怕的衝擊，特別是對她的家人、她的朋友和肯雅田徑隊。」

國際奧委會主席巴赫表示：「我對既年輕又擁有天賦的Agnes Tirop不幸離世感到震驚。她在東京奧運會上的表現，給予人們希望和鼓舞。」