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世界盃外圍賽｜國足中立場1球負日本　分組續墊底
2 小時前
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足球世界盃外圍賽日本中國大迫勇也艾克森久保建英武磊阿蘭洛國富
世界盃外圍賽｜國足中立場1球負日本　分組續墊底
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中國的入籍前鋒艾克森面對日本防守沒法取得突破。(路透社)

世界盃亞洲區外圍賽，昨日繼續進行12強的分組賽。中國移師至中立場卡塔爾迎戰日本，最終日本隊憑重返日職效力的大迫勇也建功，以1:0擊敗中國。國足目前在B組以2戰全負失4球，暫排分組榜尾。

首戰吞澳洲3蛋的國足，在第2仗繼續在多哈出戰日本。日本今場繼續由大迫勇也擔任單箭頭，而效力西班牙馬略卡的中場久保建英擔任正選，至於國足上半場只派出艾克森及蔣光太兩個入籍外援上陣，球隊多數時間都在自己半場死守，半場進攻僅有武磊一腳未中目標的射門。而日本進攻亦與首仗對阿曼一樣未有太多機會，但仍憑大迫勇也在40分鐘接應伊東純也的傳中，為日本攻破大門，半場領先1:0。

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作為國際足協職員的前阿仙奴領隊雲加（右）亦有入場觀戰。(路透社)

下半場換入兩籍兵無果

換邊後雖然國足在63分鐘換入另外兩名入籍外援的阿蘭及洛國富上陣，不過對進攻沒太大改善，國足全場也僅有3次射門，當中2次未能中目標以及1次被對手阻截。日本雖然渴望爭取更多入球，不過最終仍僅能以1:0小勝中國。在完成2場後，日本以3分升上第4，與阿曼同分，但因為阿曼對賽成績較佳而排第3。

為日本攻入唯一入球的大迫勇也賽後表示，今場擊敗中國算是取得最低限度的目標，在最終預選爭取頭3分並不容易，但希望可以再繼續爭取更多3分。至於中國隊下一輪比賽會在10月於阿聯酋中立場對越南，以及作客沙特阿拉伯。越南目前與中國同得0分，但得失球較佳排小組第5。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/世界盃外圍賽｜國足中立場1球負日本　分組續墊底-283864
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