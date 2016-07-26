世界盃外圍賽｜國足中立場1球負日本 分組續墊底

世界盃亞洲區外圍賽，昨日繼續進行12強的分組賽。中國移師至中立場卡塔爾迎戰日本，最終日本隊憑重返日職效力的大迫勇也建功，以1:0擊敗中國。國足目前在B組以2戰全負失4球，暫排分組榜尾。

首戰吞澳洲3蛋的國足，在第2仗繼續在多哈出戰日本。日本今場繼續由大迫勇也擔任單箭頭，而效力西班牙馬略卡的中場久保建英擔任正選，至於國足上半場只派出艾克森及蔣光太兩個入籍外援上陣，球隊多數時間都在自己半場死守，半場進攻僅有武磊一腳未中目標的射門。而日本進攻亦與首仗對阿曼一樣未有太多機會，但仍憑大迫勇也在40分鐘接應伊東純也的傳中，為日本攻破大門，半場領先1:0。

下半場換入兩籍兵無果

換邊後雖然國足在63分鐘換入另外兩名入籍外援的阿蘭及洛國富上陣，不過對進攻沒太大改善，國足全場也僅有3次射門，當中2次未能中目標以及1次被對手阻截。日本雖然渴望爭取更多入球，不過最終仍僅能以1:0小勝中國。在完成2場後，日本以3分升上第4，與阿曼同分，但因為阿曼對賽成績較佳而排第3。

為日本攻入唯一入球的大迫勇也賽後表示，今場擊敗中國算是取得最低限度的目標，在最終預選爭取頭3分並不容易，但希望可以再繼續爭取更多3分。至於中國隊下一輪比賽會在10月於阿聯酋中立場對越南，以及作客沙特阿拉伯。越南目前與中國同得0分，但得失球較佳排小組第5。