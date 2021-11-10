世盃外歐戰｜爭出線入大直路 雙牙分途出擊搶首名

新一輪世界盃外圍賽歐洲區賽事開戰，今晚深夜雙「牙」分途出擊，力爭小組首名。其中葡萄牙在A組作客愛爾蘭(12/11 03:45)，誓奪3分期望能重上榜首。同時作賽的西班牙出訪希臘，後者爭出線仍未絕望，料將奮力一戰，狂牛兵團為要爭榜首，亦須搶攻。

歐洲區分組賽每組首名可直接出線世盃決賽周，而次名則可踢附加賽。葡萄牙現於A組以6戰16分排次名，落後小組「一哥」塞爾維亞1分但少踢1場，葡軍今場如能取勝即可反超對手，並在之後對塞爾維亞的小組終極戰，佔得主導權，鬥志毫無疑問。葡萄牙自9月開始狀態大勇，世盃外連熱身賽5戰全勝，近3場未有失球。首席球星基斯坦奴朗拿度不斷刷新個人國家隊入球紀錄，腳風大順，前線配上迪亞高祖達與貝拿度施華等，鋒力強勁。球隊左閘紐奴文迪斯停賽，但換上曼城祖奧簡些路助攻力更強。愛爾蘭在小組6戰5分雖已出線無望，但自從他們在9月初1比2僅負葡萄牙後，各項賽事近4場錄得2勝2和，狀態回升。愛爾蘭一向「爛打」，加上主場表現特別好，外圍賽就曾在主場1比1賽和塞爾維亞，可見主隊戰力。愛爾蘭今場有中場莫林比與阿倫布朗尼波監刑滿復出，可望強陣出擊。

狂牛征希臘均須勝仗爭出線

另邊廂，西班牙在B組作客希臘，早前取得歐國聯亞軍的狂牛兵團，目前以6戰13分排小組次席，落後「一哥」瑞典2分，假如今場失分，而瑞典同晚擊敗格魯吉亞，西班牙將首名無望，因此狂牛兵團為爭首位今場要全力求勝；至於對手希臘現得9分排第3，亦要為保晉級機會作最後努力。希臘今場有防線主力夏薛迪亞高斯與前鋒隊長巴卡錫達斯停賽，陣容不整，只能靠地利搶分；不過西班牙亦鋒線鬧兵荒，只能靠傷愈的艾華路莫拉達孭重飛攻堅，難輕言穩勝。

世盃外歐戰｜爭出線入大直路 雙牙分途出擊搶首名