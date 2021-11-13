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世盃外歐戰｜與瑞士爭首名出線 意大利客戰北愛求大炒
4 小時前
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世盃外意大利北愛爾蘭文仙尼佐真奴基安費拉利法蘭斯高阿沙比邦路斯莊尼伊雲斯
世盃外歐戰｜與瑞士爭首名出線 意大利客戰北愛求大炒

世盃外歐洲區Ｃ組今晚香港時間深夜上演兩場生死大戰，同分的意大利與瑞士今晚分途出擊，戰果將決定以首名直闖明年世盃決賽周誰屬，另一方則要以次名身份轉戰附加賽。榜首意大利作客北愛爾蘭(16/11 03:45)，受上仗錯失贏波機會打擊士氣，未可安枕。

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文仙尼望率意軍首名出線。
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費達歷高基艾沙(左藍衫)與恩斯尼治(右)負起入球重任。
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在水晶宮表現佳的干拿加歷查獲徵召入大國腳。

曾經4奪世盃冠軍的意大利，無緣上屆2018決賽周是無比恥辱，現時在主帥文仙尼帶領下捲土重來，氣勢強勁，今夏更贏得歐國盃冠軍，上月亦拿下歐國聯季軍，表現出色。可是，該隊在上輪世盃外主場對瑞士，卻在完場前有佐真奴12碼宴客，錯失絕殺機會慘和1比1，現時意、瑞兩軍同為7戰15分，藍衣軍團暫以2個得失球差優勢排榜首，瑞士今夜同時間會於主場鬥保加利亞，力求爭勝，兼追回得失球差。至於意軍為防被搶首名，除要贏波外，當然希望盡數對手。 

論實力，意大利當然遠在7戰得8分、排第3的北愛之上，可是意軍今場陣容卻未算完整，除基亞連尼、馬高華拉堤與恩莫比尼等主力因傷缺陣外，最新就連新星後衛巴斯東尼亦因傷退隊。主帥文仙尼要補選薩斯索羅中堅基安費拉利頂上，而拉素的法蘭斯高阿沙比將繼續由左閘移任中堅，與老將邦路斯合作鎮守中路，或有隱憂。

北愛方面，老將莊尼伊雲斯上仗復出擔正，即引領球隊反彈以1比0擊敗立陶宛，終止3場不勝走勢，雖然今場贏波仍然出局，但在主場謝幕，相信仍會落力表現，答謝球迷。

英軍征「魚腩」1分穩足出線

另邊廂，I組英格蘭將作客小組包尾的魚腩部隊聖馬力諾，三獅兵團只要保住不敗便可首名出線，縱然主帥修夫基表明今場會大幅輪換陣容，美臣蒙特與勞基梳爾亦確定因傷缺陣，但憑超班實力，預計仍可大勝而回，力壓次名波蘭，明年直闖卡塔爾的決賽周。

世盃外歐戰｜與瑞士爭首名出線 意大利客戰北愛求大炒

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/世盃外歐戰｜與瑞士爭首名出線-意大利客戰北愛求大炒-292957
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