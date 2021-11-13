世盃外歐戰｜與瑞士爭首名出線 意大利客戰北愛求大炒

世盃外歐洲區Ｃ組今晚香港時間深夜上演兩場生死大戰，同分的意大利與瑞士今晚分途出擊，戰果將決定以首名直闖明年世盃決賽周誰屬，另一方則要以次名身份轉戰附加賽。榜首意大利作客北愛爾蘭(16/11 03:45)，受上仗錯失贏波機會打擊士氣，未可安枕。

曾經4奪世盃冠軍的意大利，無緣上屆2018決賽周是無比恥辱，現時在主帥文仙尼帶領下捲土重來，氣勢強勁，今夏更贏得歐國盃冠軍，上月亦拿下歐國聯季軍，表現出色。可是，該隊在上輪世盃外主場對瑞士，卻在完場前有佐真奴12碼宴客，錯失絕殺機會慘和1比1，現時意、瑞兩軍同為7戰15分，藍衣軍團暫以2個得失球差優勢排榜首，瑞士今夜同時間會於主場鬥保加利亞，力求爭勝，兼追回得失球差。至於意軍為防被搶首名，除要贏波外，當然希望盡數對手。

論實力，意大利當然遠在7戰得8分、排第3的北愛之上，可是意軍今場陣容卻未算完整，除基亞連尼、馬高華拉堤與恩莫比尼等主力因傷缺陣外，最新就連新星後衛巴斯東尼亦因傷退隊。主帥文仙尼要補選薩斯索羅中堅基安費拉利頂上，而拉素的法蘭斯高阿沙比將繼續由左閘移任中堅，與老將邦路斯合作鎮守中路，或有隱憂。

北愛方面，老將莊尼伊雲斯上仗復出擔正，即引領球隊反彈以1比0擊敗立陶宛，終止3場不勝走勢，雖然今場贏波仍然出局，但在主場謝幕，相信仍會落力表現，答謝球迷。

英軍征「魚腩」1分穩足出線

另邊廂，I組英格蘭將作客小組包尾的魚腩部隊聖馬力諾，三獅兵團只要保住不敗便可首名出線，縱然主帥修夫基表明今場會大幅輪換陣容，美臣蒙特與勞基梳爾亦確定因傷缺陣，但憑超班實力，預計仍可大勝而回，力壓次名波蘭，明年直闖卡塔爾的決賽周。

世盃外歐戰｜與瑞士爭首名出線 意大利客戰北愛求大炒