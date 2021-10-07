Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
世盃外歐戰｜費歷克接手脫胎換骨 德國撲羅馬尼亞
2 小時前
#Hashtags
世盃外德國羅馬尼亞費歷克湯馬士梅拿尼高舒洛達碧克穆斯亞拿科利安華迪斯阿迪耶美伊亞尼斯赫傑
世盃外歐戰｜費歷克接手脫胎換骨 德國撲羅馬尼亞
news-images
費力克(右)對穆斯亞拿(左)等年輕國腳愛護有嘉。

世盃外歐洲區J組今晚深夜有榜首德國主場大戰羅馬尼亞(09/10 02:45)，「日耳曼兵團」自從歐國盃後，改由前拜仁慕尼黑冠軍名帥費歷克執教，氣勢馬上逆轉，在上月世盃外打出3連勝佳績，今次大軍更有老將湯馬士梅拿獲重召，兼4大新星入選，要打敗實力有限的羅馬尼亞，應該易如反掌。
 

德國在今夏歐國盃16強淨吞英格蘭兩蛋出局，在前教練路維帶領下，令人感覺青黃不接，戰術不濟，效率又低；可是，自從費歷克上任後，球隊表現卻是脫胎換骨，在上月3輪世盃外先後擊敗列支敦士登、阿美尼亞及冰島，合共攻入12球而一球不失，狀態相當銳利。

上月賽事因傷缺陣的湯馬士梅拿，今次終重返國家隊；此子曾在拜仁跟隨費歷克，亦大讚費帥為國家隊帶來新元素：「無論是在拜仁或德國國家隊，他都會帶來不同元素。在德國隊中，他更傾向是計劃管理，要掌管更大形勢，現時大家仍只在起步階段。」

news-images
湯馬士梅拿
 news-images
車路士三將，(左起)迪姆華拿、魯迪格及夏維斯齊齊備戰。
 news-images
科利安華迪斯

新一代球星等上位

在費歷克手下，球隊繼續以老帶新，但老將曉姆斯與中場根度簡均因傷落選；而球迷焦點更多放在4大新星，包括後衛尼高舒洛達碧克、中場穆斯亞拿、科利安華迪斯與前鋒阿迪耶美，共中效力利華古遜的科利安華迪斯(Florian Wirtz)在今季德甲上陣6場已錄得4入球5助攻，穆斯亞拿在世盃外首演亦曾交出助攻，同是前途無限。現時J組形勢，德國以6戰15分排榜首，羅馬尼亞則以6戰10分排第3；客軍以國家名將赫傑之子伊亞尼斯赫傑較具名氣，但要抵擋全新面貌的德國，恐怕有心無力。

同晚賽事，較值得注意是G組土耳其主場對挪威，兩軍現時分列小組第3及第2，今場勝負對出線相當關鍵，可是客隊今場有主力射手艾寧夏蘭特與阿歷山大索洛夫同時缺陣，相當下風。
 

世盃外歐戰｜費歷克接手脫胎換骨 德國撲羅馬尼亞

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/世盃外歐戰｜費歷克接手脫胎換骨-德國撲羅馬尼亞-287924
#Hashtags
世盃外德國羅馬尼亞費歷克湯馬士梅拿尼高舒洛達碧克穆斯亞拿科利安華迪斯阿迪耶美伊亞尼斯赫傑

沙特財團獲開綠燈 紐卡素隨時變富豪球會

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
沙特財團獲開綠燈 紐卡素隨時變富豪球會
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多