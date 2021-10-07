世盃外歐戰｜費歷克接手脫胎換骨 德國撲羅馬尼亞

世盃外歐洲區J組今晚深夜有榜首德國主場大戰羅馬尼亞(09/10 02:45)，「日耳曼兵團」自從歐國盃後，改由前拜仁慕尼黑冠軍名帥費歷克執教，氣勢馬上逆轉，在上月世盃外打出3連勝佳績，今次大軍更有老將湯馬士梅拿獲重召，兼4大新星入選，要打敗實力有限的羅馬尼亞，應該易如反掌。



德國在今夏歐國盃16強淨吞英格蘭兩蛋出局，在前教練路維帶領下，令人感覺青黃不接，戰術不濟，效率又低；可是，自從費歷克上任後，球隊表現卻是脫胎換骨，在上月3輪世盃外先後擊敗列支敦士登、阿美尼亞及冰島，合共攻入12球而一球不失，狀態相當銳利。

上月賽事因傷缺陣的湯馬士梅拿，今次終重返國家隊；此子曾在拜仁跟隨費歷克，亦大讚費帥為國家隊帶來新元素：「無論是在拜仁或德國國家隊，他都會帶來不同元素。在德國隊中，他更傾向是計劃管理，要掌管更大形勢，現時大家仍只在起步階段。」

新一代球星等上位

在費歷克手下，球隊繼續以老帶新，但老將曉姆斯與中場根度簡均因傷落選；而球迷焦點更多放在4大新星，包括後衛尼高舒洛達碧克、中場穆斯亞拿、科利安華迪斯與前鋒阿迪耶美，共中效力利華古遜的科利安華迪斯(Florian Wirtz)在今季德甲上陣6場已錄得4入球5助攻，穆斯亞拿在世盃外首演亦曾交出助攻，同是前途無限。現時J組形勢，德國以6戰15分排榜首，羅馬尼亞則以6戰10分排第3；客軍以國家名將赫傑之子伊亞尼斯赫傑較具名氣，但要抵擋全新面貌的德國，恐怕有心無力。

同晚賽事，較值得注意是G組土耳其主場對挪威，兩軍現時分列小組第3及第2，今場勝負對出線相當關鍵，可是客隊今場有主力射手艾寧夏蘭特與阿歷山大索洛夫同時缺陣，相當下風。



世盃外歐戰｜費歷克接手脫胎換骨 德國撲羅馬尼亞