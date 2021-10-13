世盃外歐戰｜費歷克領軍未逢敵手 華拿起孖助德國出線

憑前鋒迪姆華拿踢出爭氣波梅開二度，德國在世盃外歐洲區J組作客以4比0大破北馬其頓，除報回首循環落敗之仇外，亦正式成為除主辦國卡塔爾外，首支鎖定明年世盃決賽周席位的球隊。接掌球隊5戰全勝的主帥費歷克賽後大讚球員演出，並聲言可趁機提早展開備戰。

北馬其頓今戰半場仍能守住和局，可是換邊後德國表現著火，先憑夏維斯建功打開悶局，之後輪到迪姆華拿梅開二度，加上拜仁慕尼黑超新星穆斯亞拿尾段埋齋兼取得個人國際賽生涯首個入波，為「日耳曼兵團」大勝而回。賽後德國以8戰7勝1負21分排小組榜首，拋離次席的羅馬尼亞8分，後者剛戰以1比0勇挫阿美尼亞攀上小組第2，在只餘兩輪分組賽下，德國已提早贏得小組首名，直接出線明年決賽周。

自上月接掌帥印，前拜仁主帥費歷克至今領軍5戰全勝，大軍攻入18球僅失1球，追平前帥路維，成為德國隊史僅有兩名上任後全勝頭5場的教頭。費歷克賽後興奮表示：「5戰全勝，戰果完美。我們希望盡快出線，你必須讚賞大家的比賽態度；己隊上半場曾陷於困局，但攻入第一球後，大家都變得穩定，我們可以滿足。現在己隊有更多時間去發展及改善球隊，全力迎接決賽周。」

華拿稱以入球回報領隊信任

車路士前鋒迪姆華拿在效力球會車路士的演出備受批評，但在費歷克手下，卻是在國家隊上陣5場入5球，相當高效。費歷克大讚25歲的迪姆華拿把握僅有機會攻入兩球靚波。吐氣揚眉的迪姆華拿亦興奮表示：「與費歷克工作真的很好，當主帥喜歡和信任你，這對球員會有很大幫助。他給了我百分百信任，我要用入球回報他。」另邊廂，荷蘭在迪比省兩粒下，以6比0大破直布羅陀；在G組以8戰19分續居榜首，帶離次席挪威2分，要確保出線仍須努力。



世盃外歐戰｜費歷克領軍未逢敵手 華拿起孖助德國出線