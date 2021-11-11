世盃外歐戰｜鬧中場荒鬥阿爾巴尼亞 英格蘭贏波勢出線

英格蘭大軍今晚在世盃外歐洲區Ｉ組迎擊阿爾巴尼亞(13/11 03:45)，雖然只要贏波便基本殺入明年卡塔爾決賽周，但球隊賽前突面臨中場荒，包括迪格蘭賴斯、美臣蒙特與基亞利殊均可能同時缺陣，面對絕地一戰的阿爾巴尼亞，不能掉以輕心。

「三獅兵團」現時在I組以8戰20分排榜首，帶離次席波蘭3分，阿爾巴尼亞則再落後波蘭2分，今場關乎阿隊能否保存出線希望。至於英軍，由於最後一輪作客對8戰全敗的魚腩部隊聖馬力諾，假設波蘭今輪作客安道爾全取3分，英軍下場和波亦確保出線，因此英軍今仗獲勝，基本上可提前慶祝，可訂定明年往卡塔爾機票。

新星菲爾科頓料成焦點

不過，今仗出師，主帥修夫基面對不少難題，首先，球隊近況普通，近3場世盃外只錄得1勝2和，先後賽和波蘭及匈牙利。此外，賽前接連傳來壞消息，除曼聯前鋒拉舒福特退隊外，韋斯咸中場迪格蘭賴斯同樣因病已退出大軍、車路士的美臣蒙特又因日前脫掉智慧齒手術，仍有待復原，今場上陣成疑，加上曼城中場基亞利殊亦因病未知能否披甲，消息指，列斯聯的加雲菲臘斯將有望擔正，而利物浦的佐敦軒達臣必要時頂上。再者，球隊近期鋒線表現飄忽，主力前鋒哈利卡尼在球會表現跌watt，史達寧則在曼城失寵，反而曼城超新星菲爾科頓，或成為三獅兵團的進攻泉源。

另邊廂，阿爾巴尼亞今屆表現令人喜出望外，面對同組弱旅均未見失手，包括兩勝匈牙利，因此仍得以保住爭逐出線機會。大軍人腳方面，只得阿特蘭大主力後衛迪占士堤因傷缺陣，但為求出線已無退路隊，今場勢全力對抗英軍。

世盃外歐戰｜鬧中場荒鬥阿爾巴尼亞 英格蘭贏波勢出線