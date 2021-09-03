世盃外激戰 卡尼鬥羅拔 英格蘭襲波蘭演神鋒對決

世盃外歐洲區Ｉ組今晚深夜上演榜首對決，英格蘭作客襲波蘭(09/09 02:45)。兩軍各有頂級神鋒壓陣，由羅拔利雲度夫斯基火併哈利卡尼的大對決，將成全晚焦點。三獅兵團至今小組5戰全勝，氣勢強勁；5戰10分的波蘭，要靠羅拔利雲度夫斯基獨力支撐，難免處於下風，但為爭首名直接出線，波蘭亦要嘗試偷雞。

9月份國際賽期來到最後一輪，波蘭之前連續大炒阿爾巴尼亞與聖馬力諾，其中羅拔利雲度夫斯基在上場狂數聖馬力諾7比1之戰，僅上陣半場便交出2入球1助攻，提早返回更衣室，只為留力今場。翻查數據，效力拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基，在新球季共為球會與波蘭國家隊上陣6場，結果場場有波入，合共轟入10球，超級射手絕非浪得虛名。此外，波蘭在世盃外已經連續在主場打下7連勝；而今場於地頭出戰，必可給予英軍強大壓力。



英格蘭方面，今夏於歐國盃拿下亞軍後，今月兩場世盃外不約而同以4比0輕取匈牙利與安道爾。三獅兵團上場為陣容大輪換，結果連格錄得2入球1助攻，「壽星仔」布卡約沙卡亦有1入球1助攻，勢令主帥修夫基在排陣上有「幸福的煩惱」。當中上場後備登場取得入波的隊長哈利卡尼，今場應會與史達寧及基亞利殊等齊齊回歸正選；即使曼聯翼鋒查頓辛祖已因傷退隊，在進攻上影響亦未算太大。防線雖有泰朗明斯累積黃牌夠數停賽，但哈利馬古尼與史東斯同時復出擔正，防線只會更見穩健。



目前小組形勢，英格蘭以5戰全勝15分排榜首，以5分之差帶離波蘭；後者要爭逐首名直接出線決賽周，今場許勝不許和。再者，波蘭亦只是以1分之差壓住第3位的阿爾巴尼亞，要保住次名出戰附加賽資格，亦是不容有失，大戰味濃。