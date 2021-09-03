Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
世盃外激戰 逼和烏克蘭又失分 法國爭出線響警號
2 小時前
#Hashtags
世盃外歐洲區法國烏克蘭安東尼馬迪爾迪甘斯沙柏蘭高穆沙戴亞比芬蘭雲高爾荷蘭迪比
世盃外激戰 逼和烏克蘭又失分 法國爭出線響警號
news-images
馬迪爾(9號)門前射入為法國追和。

力圖衛冕世界盃的法國，在世盃外歐洲區D組作客烏克蘭，結果「高盧雄雞」僅憑安東尼馬迪爾入波逼和主隊1比1，今輪國際賽周連和兩場，失分較同晚擊敗哈薩克的芬蘭更多，爭逐出線響起警號。不過，賽後主帥迪甘斯強調大家毋須緊張，但他同時批評隊員欠缺積極。
 

沙柏蘭高在完半場前1分鐘的禁區外勁射為主隊先拔頭籌，法國在換邊後6分鐘憑安東尼馬迪爾近門建功扳平。法國尾段有後備入場的年輕前鋒穆沙戴亞比近射中柱，錯失反勝良機，最終雙方打和1比1，各得1分。賽後法國以5戰9分續居榜首，而同晚主場以1比0擊敗哈薩克的芬蘭則以3戰5分排次席，法國將在明晚深夜主場迎戰芬蘭，可能成為爭逐首名直接出線資格的關鍵戰。

法國在今夏歐國盃後兩連和，但連同歐國盃計算，更是連續5場不勝；球隊狀態持續不振，爭出線失去優勢，可是迪甘斯卻懶理質疑，依然淡定：「上半場我們以4-3-3陣式出戰，可是球員卻缺乏作戰的積極性。下半場我們表現有改進，但結果始終不是我們所想；其實情況未有變得更壞，只是沒有進展吧，周二之戰才是最重要。」

迪甘斯認為現時大軍與3年前世盃奪冠根本不能比較，皆因在足球界中，這已是很長的時間，他否認大軍現時失去信心：「我並不相信這說法，當然現時情況不是我們所想，但大家必須向前看。我們擁有巨大潛質，比賽時有控球權，但需要踢得更積極。」

news-images
保羅普巴表現不俗。
 news-images
法國非最佳陣容出戰。
 news-images
迪甘斯(左)不滿球員表現。

荷蘭大勝4球
另邊廂，由老帥雲高爾重掌帥印的荷蘭，來到他執教第2場，終在主場以4比0大破黑山，主力前鋒迪比今場梅開二度光芒四射；可是「橙衣軍團」賽後仍只能排在G組次名，皆因同組土耳其在客場大勝直布羅陀3比0，以5戰11分排榜首，續以1分之差力壓荷蘭及挪威。

news-images
迪比狀態佳。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/世盃外激戰-逼和烏克蘭又失分-法國爭出線響警號-283463
#Hashtags
世盃外歐洲區法國烏克蘭安東尼馬迪爾迪甘斯沙柏蘭高穆沙戴亞比芬蘭雲高爾荷蘭迪比

東京殘奧閉幕 中國隊衛冕獎牌榜首

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京殘奧閉幕 中國隊衛冕獎牌榜首
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多