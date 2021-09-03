世盃外激戰 逼和烏克蘭又失分 法國爭出線響警號

力圖衛冕世界盃的法國，在世盃外歐洲區D組作客烏克蘭，結果「高盧雄雞」僅憑安東尼馬迪爾入波逼和主隊1比1，今輪國際賽周連和兩場，失分較同晚擊敗哈薩克的芬蘭更多，爭逐出線響起警號。不過，賽後主帥迪甘斯強調大家毋須緊張，但他同時批評隊員欠缺積極。



沙柏蘭高在完半場前1分鐘的禁區外勁射為主隊先拔頭籌，法國在換邊後6分鐘憑安東尼馬迪爾近門建功扳平。法國尾段有後備入場的年輕前鋒穆沙戴亞比近射中柱，錯失反勝良機，最終雙方打和1比1，各得1分。賽後法國以5戰9分續居榜首，而同晚主場以1比0擊敗哈薩克的芬蘭則以3戰5分排次席，法國將在明晚深夜主場迎戰芬蘭，可能成為爭逐首名直接出線資格的關鍵戰。

法國在今夏歐國盃後兩連和，但連同歐國盃計算，更是連續5場不勝；球隊狀態持續不振，爭出線失去優勢，可是迪甘斯卻懶理質疑，依然淡定：「上半場我們以4-3-3陣式出戰，可是球員卻缺乏作戰的積極性。下半場我們表現有改進，但結果始終不是我們所想；其實情況未有變得更壞，只是沒有進展吧，周二之戰才是最重要。」

迪甘斯認為現時大軍與3年前世盃奪冠根本不能比較，皆因在足球界中，這已是很長的時間，他否認大軍現時失去信心：「我並不相信這說法，當然現時情況不是我們所想，但大家必須向前看。我們擁有巨大潛質，比賽時有控球權，但需要踢得更積極。」

荷蘭大勝4球

另邊廂，由老帥雲高爾重掌帥印的荷蘭，來到他執教第2場，終在主場以4比0大破黑山，主力前鋒迪比今場梅開二度光芒四射；可是「橙衣軍團」賽後仍只能排在G組次名，皆因同組土耳其在客場大勝直布羅陀3比0，以5戰11分排榜首，續以1分之差力壓荷蘭及挪威。