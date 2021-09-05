世盃外鬧劇 衛生局開波後入場拉人 美斯尼馬搲頭 大戰腰斬

世界盃南美洲區外圍賽上演荒唐鬧劇，巴西主場對阿根廷，開賽約5分鐘，巴西衛生局人員與便衣警察突闖球場，聲言要拘捕4名涉違反防疫規則的阿根廷球員，雙方出現推撞爭執場面。阿根廷其後拉隊離場，稍後直接離境返國；南美足協宣布賽事腰斬，再待國際足協判決。國際足協對事件表「遺憾 」。

由於英國現時被巴西列入新冠肺炎防疫紅色名單國家，任何人從英國抵達巴西均要接受14日隔離；當中4名在英超搵食的阿根廷球員，包括阿士東維拉門將達米安馬天尼斯、中場貝安迪亞、熱刺後衛基斯甸羅美路與中場盧施素，在入境時於旅行信息一欄中只填上之前曾到委內瑞拉出賽，未有註明之前來自英國，因此被指違規。



據巴西衛生局人員稱，已禁止有關球員離開酒店，但其後卻發現4人隨隊前往球場出賽，遂與警方一同往球場拉人。根據片段所見，當時為數十多人的巴西執法人員一起闖入球場，試圖帶走羅美路與馬天尼斯，有官員則與奧達文迪及馬高斯阿古拿有肢體動作，阿根廷職、球員與當地衛生局人員爭拗，氣氛緊張，球星美斯和尼馬曾了解況，神情無奈。結果阿根廷大軍拉隊離場，之後通知賽會不再繼續作賽，而巴西衛生局表明會繼續追捕違法的阿根廷球員。



對於賽事被當局「突襲」，美斯在現場不滿地向職員投訴：「我們已在巴西待了3天，他們非要等比賽開始後才這樣做？為甚麼他們不提前告訴我們，不去酒店告訴我們。現在全世界都關注我們了。」阿根廷足總主席達比亞事後公開表達不滿，而阿根廷大軍之後已從球場直接前往機場，離開巴西飛返布宜諾斯艾利斯。