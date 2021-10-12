世盃外︱下半場4球贏北馬其頓 德國成首支外圍賽晉級球隊

世界盃歐洲區外圍賽，德國成為首支外圍賽晉級球隊。在周一(11日)作客北馬其頓的比賽，雖然半場與對手互交白卷，但換邊後憑迪姆華拿（Timo Werner）梅開二度、以及夏維斯（Kai Havertz）與穆斯亞拿（Jamal Musiala），以4:0擊敗對手，率先取得晉身決賽周資格。

面對實力較次的北馬其頓，德國半場未能撕破對手的防線，但換邊只是5分鐘就打玻悶局，夏維斯接應湯馬士梅拿（Thomas Muller）的傳球，輕鬆為德國領先。之後迪姆華拿梅開二度，然後再由後備入替的穆斯亞拿建功，為德國鎖定勝局。

贏波的德國以21分在J組領先次席的羅馬尼亞8分，成為首支取得明年世界盃入場券資格的球隊。

克羅地亞失分跌落次席

至於上屆亞軍的克羅地亞，主場只能迫和斯洛伐克2:2，而同組俄羅斯以2:1擊敗斯洛文尼亞，俄羅斯成功以19分升上榜首，克羅地亞2分落後排第2。