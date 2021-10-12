世盃外︱匈牙利球迷噓英國腳單膝 警上看台拘捕爆衝突

為支持黑人平權的Black Live Matter運動，英國在英超以及國際賽上仍繼續維持開賽前單膝下跪的「儀式」。然而在周二(12日)晚的世界盃歐洲區外圍賽，英格蘭主場對匈牙利的一戰，有作客的匈牙利球迷對英格蘭國腳的行為喝倒采，英國警方隨即以有觀眾作種族歧視影響公眾秩序為因，上看台拘捕部分作客球迷，事件引起雙方一輪的肢體碰撞。

在溫布萊球場舉行的這場賽事，大約1,000名的作客球迷，在英格蘭球員單膝跪地時發出噓聲。倫敦警方表示：「警員前往看台拘捕針對保安人員作出種族歧視行為的觀眾。在警員進行拘捕其間，發生小型騷動。」

英國傳媒就表示，該批匈牙利球迷是穿上黑色外衣，在比賽開賽不久已與場內保安發生碰撞，警員隨即走上看台並以警棍打該批球迷。之後有人爬過圍欄並襲擊保安，警方隨即退回主看台。有球迷指，該批球迷為在英國的匈牙利球迷，比賽時與英格蘭球迷分離。

史東斯入球扳平1:1

有人指該批匈牙利球迷在上半場已一直在生事，並維持約一個小時才逐漸平息。而在匈牙利射入12碼領先時，亦有人發射煙霧彈。而最終英格蘭憑史東斯（John Stones）的入球，以1:1迫匈牙利，在I組仍以3分領先次席的波蘭排首位。

英足總將向FIFA交報告

英格蘭足總就表示，將會將事件提交報告，並會交由國際足協進行調查。英格蘭領隊修夫基就表示，自己沒有目睹有關事件，只是聽到噓聲。

在英格蘭作客匈牙利時亦因為有球迷向英格蘭球員作種族歧視行為，導致匈牙利之後有2場比賽要閉門舉行。

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