世盃外︱哈利卡尼倒掛戴帽 英格蘭主場贏5球

世界盃歐洲區外圍賽，英格蘭在主場憑熱刺射手哈利卡尼（Harry Kane）在上半場以一記倒掛，完成帽子戲法之下，半場已射入5球，並以5:0擊敗阿爾巴尼亞，在I組領先，出線機會高唱入雲。

穿上藍衫戴上虞美人花的英格蘭，在溫布萊主場迎戰阿爾巴尼亞。9分鐘就憑近期在曼聯大受抨擊的守將哈利馬古尼（Harry Maguire）頭槌建功領先。之後卡尼在18分鐘為英軍擴大比數。而利物浦中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在28分鐘，為英格蘭領先至3球。

之後卡尼在33分鐘再建一功，比賽僅半個小時多，英軍已領先到4球。接着在補時階段，英格蘭獲得一個角球，卡尼接應角球倒掛，為英格蘭將比分改寫至5:0。換邊後英軍收起主力，但仍以5:0的比分完場。

下仗對聖馬力諾 出線穩

英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）賽後表示：「上拳場表示非常出色。我感覺到我們都做到了所有在上一場賽後討論過的事情。我們壓迫得很好，令對手沒能取得主導，而我們的走位亦做得好。哈利（卡尼）在前鋒位置表現出色。」

英格蘭贏波後，以23分在I組繼續排榜首，雖然同組的波蘭以4:1作客擊敗安道爾，但與英格蘭有3分的差距，而英軍的最後一場比賽，將會作客同組最弱的聖馬力諾，因此球隊很大機會取得明年世界盃的直接出線資格。