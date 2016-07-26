世盃外︱國足賽和阿曼1:1 日本1球小勝越南

世界盃亞洲區外圍賽12強賽，中國隊在中立場迎戰阿曼，雖然由武磊先開記錄，但換邊後被對手追平，最終僅賽和1:1，在分組仍排第5。而賽前與阿曼同分的日本，作客以1球小勝越南。

因為疫情關係，國足的世界盃外圍賽賽事，繼續在中東的中立場上演，不過今仗開始容許部分球迷入場。派出蔣光太、阿蘭及洛富國3名入籍兵的國足，在21分鐘由武磊把握機會門前補一腳打開記錄，半場中國領先1:0。不過換邊後阿曼由Amjad Al Harthi在75分鐘接應角球頂入，最終雙方打成1:1。

同組的另一場比賽，日本作客越南雖然由伊東純也在17分鐘取得領先，然而40分鐘伊東純也一次反擊射入，但因為有隊友在其射門前方，被指影響對手判斷而被指越位而入球無效。雙方之後再沒有入球，日本僅勝越南1:0，目前以3勝2負得9分排分組第3。

至於榜首的大戰，澳洲主場與沙特阿拉伯打成0:0。沙特以4勝1和繼續守在分組榜首，而澳洲則排次席。