世盃外︱安道爾鬥英格蘭賽前VAR突起火 今晚比賽如常舉行

英格蘭足球代表隊，今晚(9日)將會作客西班牙與法國之間的小國安道爾，進行世界盃外圍賽歐洲區賽事。不過就在比賽之前的訓練，球場內的攝影棚在未知原因下起火，一部用作球證翻看VAR片段的電視機焚毀。不過今晚比賽仍會如常舉行。

在英格蘭昨日於安道爾的比賽場地訓練後，球場在3小時後突然發生火警，場內的攝影棚發生火警，未有人受傷。不過場內的一部VAR電視機被焚毀，而在兩旁的後備席亦部分受影響及燻黑。不過比賽今晚仍會如常舉行。

日本下仗不勝即換帥

另外，在亞洲區外圍賽3戰僅1勝的日本隊，據報如周二(12日)主場對澳洲未能取勝，球隊將會撤換主帥。

日本在十二強賽中，至今3場1勝2負，爭取出線陷入困境。日本傳媒報道，若然球隊在下周二返回主場出戰澳洲，未能取勝的話，領隊森保一就會被解任，並將由日職球會FC東京的主帥長谷川健太接手。

至於沙特阿拉伯足協就向日本隊及球員吉田麻也致歉。原因是在日前沙特對日本的比賽之後，有主場球迷向日本隊做出歧視手勢，吉田麻也事後一度與球迷衝突，而沙特足協已表示會徹查事件及對相關人士作出懲處。