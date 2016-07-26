Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
世盃外︱安道爾鬥英格蘭賽前VAR突起火　今晚比賽如常舉行
2 小時前
#Hashtags
世界盃歐洲區外圍賽足球世界盃亞洲區外圍賽安道爾英格蘭日本澳洲森保一長谷川健太
世盃外︱安道爾鬥英格蘭賽前VAR突起火　今晚比賽如常舉行
news-images
安道爾主場的VAR電視賽前起火焚毀。(路透社)
 news-images
森保一能否保住帥位，將看對澳洲的結果。(路透社)

英格蘭足球代表隊，今晚(9日)將會作客西班牙與法國之間的小國安道爾，進行世界盃外圍賽歐洲區賽事。不過就在比賽之前的訓練，球場內的攝影棚在未知原因下起火，一部用作球證翻看VAR片段的電視機焚毀。不過今晚比賽仍會如常舉行。

在英格蘭昨日於安道爾的比賽場地訓練後，球場在3小時後突然發生火警，場內的攝影棚發生火警，未有人受傷。不過場內的一部VAR電視機被焚毀，而在兩旁的後備席亦部分受影響及燻黑。不過比賽今晚仍會如常舉行。

日本下仗不勝即換帥

另外，在亞洲區外圍賽3戰僅1勝的日本隊，據報如周二(12日)主場對澳洲未能取勝，球隊將會撤換主帥。

日本在十二強賽中，至今3場1勝2負，爭取出線陷入困境。日本傳媒報道，若然球隊在下周二返回主場出戰澳洲，未能取勝的話，領隊森保一就會被解任，並將由日職球會FC東京的主帥長谷川健太接手。

至於沙特阿拉伯足協就向日本隊及球員吉田麻也致歉。原因是在日前沙特對日本的比賽之後，有主場球迷向日本隊做出歧視手勢，吉田麻也事後一度與球迷衝突，而沙特足協已表示會徹查事件及對相關人士作出懲處。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/世盃外︱安道爾鬥英格蘭賽前var突起火　今晚比賽如常舉行-288023
#Hashtags
世界盃歐洲區外圍賽足球世界盃亞洲區外圍賽安道爾英格蘭日本澳洲森保一長谷川健太

美法院建議撤回C朗強姦指控

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
美法院建議撤回C朗強姦指控
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多