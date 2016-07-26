世盃外︱已出線德國仍炒魚腩9蛋 俄羅斯克羅地亞齊大勝鬥到最後

世界盃歐洲區外圍賽，已穩奪世界盃入場券的德國，在對手大部分時間10人應戰下，以9:0擊敗歐洲「魚腩部隊」列支敦士登。而H組兩支爭取出線的球隊俄羅斯及克羅地亞，分別以6:0擊敗塞浦路斯及7:1大勝馬爾他，兩隊需要到下周日(14日)的最後一場分組賽分勝負。

今場是德國隊教練芬克（Hansi Flick）的第6場領軍，也令他成為首位德國隊主帥領軍前6場取得全勝。雖然包括歷卡斯蘇尼等5名球員因為感染新冠病毒而缺陣，但作出變動的德國面對歐洲弱旅之一的列支敦士登仍是游刃有餘。10分鐘列支敦士登就因為Jens Hofer的犯規被逐，令球隊極快少打1人。而根度簡（Ilkay Gundogan）射入12碼，為德國大勝拉起序幕。

對手的Daniel Kaufmann擺烏龍為德國20分鐘領先至2:0。之後利萊辛尼（Leroy Sane）及馬高列奧斯（Marco Reus）分別在22及23分鐘建功，為德國半場贏到4:0。換邊後利萊辛尼再建一功，加上湯馬士梅拿（Thomas Muller）亦梅開二度，而保迪巴古（Ridle Baku）取得首個國際賽入球，加上列支敦士登再次烏龍球，令德國最終大勝9:0。

俄羅斯最後一場作客克羅地亞

至於在H組的比賽，俄羅斯在聖彼得堡的主場，雖然半場僅由耶洛堅（Aleksandr Yerokhin）射入領先1球，但要與克羅地亞爭出線權的俄羅斯，換邊後連入5球，最終以6:0大勝塞浦路斯。而同組的另一場，克羅地亞作客馬爾他，在上半場攻入4球領先4:1之下，下半場再入3球，以7:1大勝馬爾他。俄羅斯目前以22分在H組佔榜首，而克羅地亞則以20分排第2，兩隊會在下周日的最後一場分組賽對壘，勝出球隊可獲直接晉級明年世界盃的資格。

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