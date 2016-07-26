世盃外︱巴西1球小勝哥倫比亞 提前6輪出線

世界盃南美洲區外圍賽，巴西僅憑盧卡斯柏基達（Lucas Paquetá）的入球，以1:0擊敗哥倫比亞，提前6場取得來年世界盃的入場券，亦是首支晉級的南美洲隊伍。不過今場巴西當家球星尼馬（Neymar）與球證衝突，幸運地未被球證驅逐。

賽前已取得31分，巴西在外圍賽前11仗取得10勝1和，距離晉身決賽周只是時間問題。在周四(11日)晚主場近戰哥倫比亞的比賽，巴西仍以強陣出擊。在尼馬、加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及拉芬夏比洛尼（Raphinha）的進攻組合之下，巴西僅由柏基達在72分鐘取得入球，以1:0小勝對手。但巴西仍以12仗11勝1和的戰績，提前4輪取得世界盃入場券。

尼馬與球證衝突 幸未被逐

尼馬今場下半場因為不滿球證一次判決，一度衝上前與球證理論，並差點與球證撞頭，但幸運是球證未有向他出示第2張黃牌。

另外，巴西早前與阿根廷的賽事，因巴西衞生部門闖入而腰斬的比賽，至今國際足協未有判決，而巴西包括該場仍有6場比賽在手。至於南美洲區其他比賽厄瓜多爾以1:0小勝委內瑞拉，繼續排在第3，而智利憑對手的烏龍球，亦1球小勝巴拉圭，排第4位。

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