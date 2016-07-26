世盃外︱意大利1:1賽和瑞士 兩隊出線要鬥到最後一仗

世界盃外圍賽歐洲區的C組賽事，應屆歐洲冠軍意大利主場只能賽和瑞士，令到兩軍目前同以15分，分列第1及2位，兩隊要以首名資格晉級明年世界盃，將要鬥到最後一場。

新科歐洲國家盃冠軍的意大利，今場在首都羅馬迎戰瑞士，兩隊在之前的對賽亦只能打成0:0。不過今次瑞士就先取得優勢，施雲韋迪馬（Silvan Widmer）11分鐘接應隊友回傳，禁區外勁射，皮球直飛門楣下入網，為客軍領先。

佐真奴完場前射失12碼

不過迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）在36分鐘接應罰球，搶先在龍門出迎前頂入，為主隊半場追平1:1。換邊後兩隊都未能撕破對手的大門，不過，意軍在89分鐘由杜文尼高貝拉迪（Domenico Berardi）禁區內搏得對手犯規獲得一個12碼。但是佐真奴（Jorginho）主射「宴客」，令意大利未能取勝，最終雙方打成平手。

意大利與瑞士目前在I組同得15分，意大利僅比瑞士多2個得球而領先榜首，兩隊下周一(15日)會進行最後一輪分組賽，當中意大利要作客分組第3的北愛爾蘭，而瑞士則會在主場對保加利亞，若瑞士取得多意大利多2個入球，就已有機會取代意軍奪得首名的出線資格，而次名將要轉戰附加賽。