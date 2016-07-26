世盃外︱沙特3:2贏國足全勝保持領放 日本藉烏龍波險勝澳洲

世界盃亞洲區外圍賽的十二強賽，周二(12日)繼續上演，其中B組的沙特阿拉伯面對防線表現薄弱的中國，在沒太大壓力下，以3:2獲勝，在B組保持全勝領先。而原本領先的澳洲就在作客日本的比賽，因為自己的一個烏龍球，以1:2不敵對手，並為對手領隊森保一暫時保住帥位。

上仗險勝越南在分組取得首捷的中國隊，今仗收起幾位入籍球員任後備，僅得後防的蔣光太擔任正選。不過防線就漏洞頻頻，結果在15分鐘及38分鐘，先後被Sami Al-Najei的兩次射門建功，半場領先2:0。

易邊後國足換入阿蘭及洛國富兩名巴西入籍球員增強攻力，並由洛國富在換邊不久追回一球。可是防線的問題再度讓沙特於72分鐘由Firas al-Buraikan的入球再拉開比數。雖然吳曦在87分鐘的一個遠射，對手門將出錯致拍入網，但沙特仍以3:2的比數獲勝，在分組的4場取得全勝。而中國在B組仍僅得3分排第5名。

田中碧入球助森保一保帥位

至於較早舉行的日本對澳洲，日本隊今場許勝不許和，因為有傳今場只要失分，領隊的森保一會即被撤換。而今場終獲森保一派遣正選上陣的田中碧成為拯救他帥位的功臣。該名外流德乙的23歲中場，在8分鐘把握對手防線的失誤射入領先。

然而日本的守田英正在69分鐘禁區頂的犯規，令澳洲有一個門前正中央的罰球，並由效力德甲法蘭克畚的曉魯斯迪（Ajdin Hrustic）為澳洲追平。不過日本隊在86分鐘一個傳中波，為澳洲防線帶來混亂，最終澳洲的Aziz Eraltay Behich將球撞入網，令日本主場擊敗澳洲，取得分組第2場勝仗。

同組另一場，阿曼以3:1擊敗越南後，令贏波的日本因為對賽成績不敵阿曼，跌落分組第4位，而澳洲亦由第1跌落第2。下一輪賽事會在11月舉行。日本會對分組榜尾的越南，中國會面對阿曼。

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