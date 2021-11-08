世盃外︱英軍補選勇態路維 普巴因傷退出法國隊

在傷兵接連出現之下，英格蘭宣布補選阿仙奴的21歲前鋒伊美路維（Emile Smith Rowe）入伍，備戰之後對阿爾巴尼亞及聖馬力諾的比賽。而曼聯的法國國腳普巴（Paul Pogba）亦確定會因傷退隊。

英格蘭在來周的國際賽期，將會在世界盃外圍賽對阿爾巴尼亞及聖馬力諾兩支實力較弱的隊伍，同時亦是英格蘭領隊修夫基試陣的機會。然而在曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）及盧克梳爾（Luke Shaw），加上車路士的美臣蒙特（Mason Mount）及修咸頓的禾特普斯（James Ward-Prowse）都因傷未能出戰之下，英軍決定徵召近期狀態大勇的路維入隊。

21歲的路維近況奇勇，在過去3場聯賽都為阿仙奴取得入球，當中包括上周協助阿仙奴1:0擊敗屈福特。

至於另一邊廂，法國則缺少了普巴。據報普巴在周一的訓練中因傷未能完成，故他將不會出席法國在世界盃外圍賽對哈薩克及芬蘭的兩場比賽。法國目前在D組以12分領先，餘下2仗只需要取得1勝就足以爭取到來年世界盃決賽周的參賽資格。