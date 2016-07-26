世盃外︱葡萄牙作客悶和愛爾蘭 C朗球衣贈闖球場女孩

世界盃外圍賽歐洲區A組賽事，葡萄牙作客愛爾蘭，只能與對手打成0:0，在最後一仗對塞爾維亞將爭奪分組的直接晉級世界盃資格。不過雖然如此，但葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）仍將球衣贈予一名在賽後走入球場的女孩。

賽前，葡萄牙只要擊敗愛爾蘭，在A組將擴大領先優勢至3分。不過葡萄牙今場不單未能攻破主隊愛爾蘭防線，更差點被愛爾蘭的馬特杜靴迪（Matt Doherty）建功，只是球證指愛爾蘭前鋒韋爾堅尼（Will Keane）犯規在先而入球無效。葡萄牙在81分鐘更要少打一人，比比（Pepe）因為手肘打中對手，被球證兩黃驅逐，最終葡萄牙只能賽和愛爾蘭0:0。

下仗對塞爾維亞定生死

葡萄牙下一場對手會是次席的塞爾維亞，兩隊目前同得17分，葡萄牙僅以得失球較佳暫列榜首，而塞爾維亞只要在下仗作客擊敗葡萄牙，就可憑對賽成績取得明年世界盃的入場券。

不過今場賽事也多次暫停，比賽期中有一年輕球迷走入球場，並希望與C朗擁抱，不過C朗未有理會，並由球場保安將他帶走。然而在比賽結束後，再有一名戴眼鏡的女孩亦跑入球場，但今次C朗則快速脫下自己的球衣，贈予該名女孩，並與女孩擁抱。

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