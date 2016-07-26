世界盃外圍賽｜12強賽國足首戰吞澳洲3蛋

移師卡塔爾多哈進行的世界盃外圍賽第3圈，澳洲在中立場迎戰中國隊。結果澳洲在上半場攻入兩球後，下半場再建一功，以3:0擊敗國足，在12強賽取得領先。而同組的日本則在昨晚主場0:1不敵阿曼。

在外圍賽次圈以分組第2名晉級的中國隊，今場雖然派出入籍兵的艾克森及中英混混血的蔣光太上陣，但是面對以外流歐洲球員為主的澳洲仍未見優勢。更在24分鐘先被在丹麥效力的Awer Mabil把握國足遲遲遲未能解圍，接應隊友傳中撞入領先。在2分鐘後效力蘇超喜伯年的馬田保爾（Martin Boyle）再建一功，為澳洲半場領先2球。換邊後，澳洲再由效力日乙聯賽的米歇爾杜基（Mitchell Duke）入多一球，最終國足以0:3見負。

國足會在多哈再留多日，準備在下周二(7日)迎戰日本。日本隊在昨晚的比賽，主場意外地以0:1不敵阿曼，這是日本史上首次不敵阿曼。同組的另一支勁旅沙特阿拉伯，在半場落後1球下，下半場以3:1反勝下半場初段少打1人的越南。