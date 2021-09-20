世盃金靴去中東掘金 30歲占士洛迪古斯投卡塔爾

2014年世界盃金靴獎得主，哥倫比亞國腳的占士洛迪古斯（James Rodríguez）落實加盟卡塔爾球會艾雷恩。

上季為愛華頓在英超取得6個入球，包括擊敗熱刺及賽和曼聯，在安察洛堤離隊重返皇家馬德里之後，再次面對於皇家馬德里時期已將其冷落的賓尼迪斯。今季占士洛迪古斯未為愛華頓上過陣，並在昨日宣布落實轉投卡塔爾的艾雷恩，轉會費未有公布。

曾是2014年的世界盃神射手，占士洛迪古斯當年隨即獲皇家馬德里青睞，從法甲摩納哥加盟。首季為皇馬攻入17球，與加利夫巴利並列球會第3大射手，不過之後因傷而影響上陣及表現。之後曾外借德甲拜仁慕尼兩季，並取得兩個德甲冠軍。然而返回皇馬未獲重用，去季以自由身加盟安察洛堤領軍的愛華頓，並一度成為愛華頓前線的「及時雨」。

然而安察洛堤離隊，占士洛迪古斯又再被賓尼迪斯打入冷宮。在上月占士洛迪古斯與球迷直播溝通時曾表示：「周末的將不會上陣，我也不知道愛華頓的對手是誰，有誰可以告訴我？喔，列斯？會是一場很難的比賽，即管看會發生甚麼。希望他們會贏。」