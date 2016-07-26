中甲門將扔波入自己龍 遭內地網民嘲打假

在內地房企的帶動下，中國足球一度發展蓬勃，不過受到近期內房負債及新冠疫情影響，內地足球運動都大受打擊。在昨晚(5日)舉行的中甲聯賽第3階段的最後一輪比賽，成都蓉城對黑龍江冰城的比賽，成都門將張一諾在一次接球後想用手扔出去，但懷疑甩手致皮球彈地後往自家龍門彈入，令球隊最終以0:2落敗。事件令不少內地網民嘲笑是否打假球。

因應疫情，今季的中甲聯賽都改以賽區制舉行，在第26輪聯賽大連賽區，賽前排第3的成都蓉城面對第8的黑龍江冰城，由於同為爭取升上中超的對手梅州客家、武漢三鎮及浙江隊都獲勝，成都今仗需要獲勝才可保住第3的位置。然而成都上半場射失12碼後，更被對手先取得入球而落後。

在下半場，成都門將的張一諾接球後想扔出時，懷疑因為稍一猶豫而將球往地面打去，然後皮球往自己龍門方向溜入，張一諾隨即顯得懊惱。而成都最終亦因此，以0:2不敵黑龍江，跌落聯賽第4位。賽後就有內地網民質疑張一諾是否打假球，不過有內地球評相信只是門將的猶豫及未能及時做反應而犯下的失誤，而其實類似的犯錯在外國也有發生。

港將李毅凱取得中甲首球

另外在同一輪中甲聯賽，香港的李毅凱在為南通支雲上陣對新疆天山雪豹的聯賽取得首個入球，協助球隊3:0擊敗對手，並升上聯賽第5位。