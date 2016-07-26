丹麥憑鬥心創奇蹟 次名出線16強戰威爾斯

在分組賽已經歷高低起跌，傷過痛過，終換來激動人心的勝利。在B組主戰場哥本哈根出戰的丹麥，首場先有基斯甸艾歷臣死過翻生、兼不敵芬蘭，次場99秒先攻破強隊比利時，卻在迪布尼復出下，終以1比2敗陣，在主場球迷力撐下未能敲響勝鼓。幸好丹麥全隊上下軍心未有動搖，在關鍵一戰，團結一致奮力出擊，終超額完成，以4比1大破俄羅斯，更奇蹟地由兩仗零分包尾，彈上次名出線，成為歐國盃史上首支連輸頭兩場後，仍能出線的球隊，在16強將遇上實力一般的威爾斯，或有機會闖8強。今仗以一記超靚遠射為丹麥先開紀錄的20歲新星丹斯加特，成為該國首位千禧年後出生而在大賽取得入球的球員，形容球隊出線的過程瘋狂，此子現時效力意甲森多利亞，或成各大球會的搶手貨。



至於同組「幫到丹麥手」的比利時，以2比0輕取芬蘭，分組全勝首名出線，其中前鋒盧卡古有士哥，累計已入3球。至於Ｃ組奧地利以1比0勇挫烏克蘭，以次名出線將對意大利；荷蘭則大勝北馬其頓3球，以全勝姿態獲首名出線。