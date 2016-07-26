來季港超隊數大減 林鄭未直接回應稱天時地利

行政長官林鄭月娥今早(10日)出席行會前見記者，稱政府會繼續支持體育發展。然而本港最受歡迎的足球運動，來屆港超聯的球隊數目以及欠薪等迫在眉捷的問題，林鄭未有正面回應，僅指足球發展是看「天時地利人和」，之後交了民政事務局局長徐英偉代回應，但都沒有回應來季的困境。

在天水圍飛馬確定來季不會出戰港超聯之後，港超來季隊數面對可能僅得6隊的困境。傳媒昨報道，足總行政總裁譚秋朗指已遊說一些球會升超，但據報當中包括業餘的港會再被邀升超。而愉園的欠薪問題亦遲遲未得解決。在今日的記者會上，被問到政府既然支持香港體育發展，會如何去協助解決目前的困局。

林鄭月娥未有正面回應有關提問，指政府過去對足球的投放並不少於體院的發展，又指足球發展需要看「天時地利人和」。並交徐英偉繼續解釋。徐表示任何體育發展都要有硬件和軟件的配合，需要做好青訓方面的工作。徐又指支持社區有關工作，讓各支區隊參與不同組別的比賽，並按此有不同的投放。

徐英偉表示過去對足球的投放有200億元用於場地的改善。又指未來希望將體育作為產業發展。不過就有關會如何協助目前的困難，政府未有回應。