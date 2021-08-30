傳卡雲尼讓出7號球衣予C朗 改穿21號波衫

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）重返曼聯至今，其球衣號碼仍未公布，球迷仍在等候何時可以印新衫。然而由於英超的規則列明，除非球員轉會或是獲得英超賽會批准，否則不能在球季期間轉號碼。因此曼聯現時7號球衣主人仍為烏拉圭國腳的卡雲尼（Edinson Cavani），不過有傳卡雲尼願意讓出7號球衣，並改穿21號（原本身穿21號球衣的丹尼爾占士（Daniel James）即將轉投列斯聯），但仍要待英超賽會批准。

C朗究竟會着上幾號球衣至今仍然是個謎，而卡雲尼似乎將不會在轉會窗完結前離隊，故此C朗要再穿上曼聯7號球衣，除了要卡雲尼應允之外，也要獲得英超賽會的批准。不過在英超官網，已將C朗加入曼聯陣中，並且將他列為7號，與卡雲尼號碼相同。

英國傳媒：丹尼爾占士轉投列斯聯

日前有外國傳媒透露，丹尼爾占士即將轉投英超的列斯聯，Sky Sports更報道，該威爾斯國腳已經落實以2,500萬英鎊離隊他投。假如報道屬實，而英超賽會亦批准，卡雲尼可以改穿在烏拉圭國家隊以及其Instagram名字的21號。C朗就能夠穿回7號球衣。