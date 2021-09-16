傳朗奴高文3場定生死 巴塞誓勝格蘭納達

朗奴高文3場定生死！根據西班牙傳媒報道，這位巴塞隆拿主帥，假如未能在緊接3場西甲全數贏波，將會烏紗不保。今晚深夜巴塞主場對CF格蘭納達(21/09 03:00)，將是這「生死三部曲」第一擊；可是球隊正面對嚴重傷兵問題，加上之前在歐聯被拜仁慕尼黑大炒，今場能否及時振作贏波，令人擔心。

根據西班牙《阿斯報》報道，「後美斯年代」的巴塞，雖然在新季西甲頭3輪錄得2勝1和，未算太差；可是上仗歐聯狂吞拜仁三蛋，卻令人對朗奴高文領軍功力嚴重質疑，更有球員以不開名形式，向傳媒狠批球隊在該役踢法保守，完全有失巴塞強隊風範。再者，有傳巴塞在慘敗拜仁腳下後，朗奴高文被會長拉樸達「照肺」。最新消息，巴塞管理層為免在下月出戰爭標勁敵馬德里體育會及皇家馬德里時，形勢變得過分輸蝕，經已向朗奴高文下達未來3場聯賽格殺令，包括今晚對CF格蘭納達，之後鬥卡迪斯與利雲特必須全取9分，否則該荷蘭名帥便要交出帥印，另謀高就。

雖說「爛船都有三斤釘」，巴塞失去美斯後，陣內仍有不少頂級球星壓陣，可是，球隊有大量傷兵，包括柏迪、佐迪艾巴、巴夫韋迪、安素法迪、阿古路與奧士文尼迪比利等均要缺陣，而前線亦只能靠「荷蘭兵」，法蘭基迪莊、盧克迪莊及迪比，加上期待「翻生」的菲臘比古天奴爭勝，亦難言穩勝。

CF格蘭納達開季表現普通，至今4戰2和2負，仍未開齋。不過，原來兩軍近年交手，戰果均勢，包括CF格蘭納達上季作客魯營球場贏2比1；今次交手，如決心做好穩守突擊，或可給予主隊麻煩，甚至提早送朗奴高文一程。

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