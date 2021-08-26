傳C朗已和隊友告別 快將加盟母會死敵曼城

傳C朗已和隊友告別 將加盟曼城

據英國《天空體育》報道，基斯坦奴朗拿度已經在周五和祖雲達斯隊友告別，已經離開了訓練場，有傳已經準備好加盟英超球隊曼城。

據《天空體育》報道，C朗拿度已經和曼城同意了個人條款，現在只等待曼城和祖雲達斯就轉會費問題達成共識，有指祖記希望收取獲得2500萬鎊的轉會費，但曼城卻不希望支付轉會費，或會以球員交換，有傳曼城有意以貝拿度施華或史達寧作交換，現時雙方正就此商討。

朗尼：不能接受C朗轉會曼城

36歲的C朗一直盛傳會轉會離隊，目前他和祖雲達斯只餘下一年合同，球會亦有意放走這名周薪高達50萬歐元的前鋒。而曼城在收購哈利卡尼失敗後，急需一名有份量的前鋒增強火力。

對於C朗這名曼聯名宿盛傳會加盟同市宿敵曼城，其前紅魔拍檔朗尼便坦言不能接受：「我認為C朗在曼聯留下很多東西，我深知他有多為此而驕傲。我看不出他會這樣轉投曼城，但足球的事你永不知道。過去有些少許例子（效力曼聯後加盟曼城），如舒米高及高爾是，但我實在看不出他會這樣選擇。」

C朗作為世上其中一位最成功的足球員，他為祖記上陣98場共攻入81球，於過去為球隊贏得兩次意甲、一次意大利盃及一次意大利超級盃冠軍。過去他於曼聯身穿7號為球會傳奇，假如真的加盟曼城恐怕會令無數紅魔球迷傷心。