入籍巴西兵高拉特疑返祖家 或將永遠無法代表國足

已成功申請入籍中國，並退回巴西國籍的前鋒高拉特（Ricardo Goulart），據巴西傳媒指他已經向廣州隊申請解約，並返回巴西效力。由於33歲的高拉特因為未在中國連續住滿5年而無法取得代表國足的資格，而若他離國返回巴西或轉戰其他地方，他將要重新計算5年的時間，這意味這位巴西前鋒將永遠無法代表國足出戰。

備受財政問題影響的廣州隊，隊內不少外援都申請並轉籍成為中國球員。當中包括已代表過國足上陣的阿蘭及艾克森兩個巴西球員，而費南多亦已獲得代表的資格。唯獨高拉特因為在2019年曾被借回巴西的彭美拉斯，以致未達成連續住滿5年的要求，並最快要到2025年才可以代表國足。

不過由於廣州隊的問題，高拉特早前向球會要求解約，以讓他可回歸巴西。而若高拉特返回巴西效力，他需要重新放棄中國國籍及返回巴西籍，因此他將不能再代表國足出戰。據報，巴西球迷對於這個2014年巴甲最佳球員獲不少球迷支持，並期望他再返回巴甲。