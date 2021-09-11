全運會｜李慧詩爭先賽晉級決賽 將鬥鍾天使爭金牌

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在第十四屆全國運動會女子爭先賽4強面對江蘇的翟菲，在沒有受到太大威脅下以2:0取勝，她將會於今午4時03分的決賽面對老對手鍾天使，爭取個人全運會第二面金牌。

李慧詩的4強對手翟菲，在200米計時資格賽以總成績第2名出線，不過首回合李慧詩留前鬥後，最後一圈發力於外線超越翟菲先衝線，先贏得首回合。

李慧詩力爭個人第二面全運金牌

次回合李慧詩再次從後準備突擊，戰況與首回合相似，Sarah加速後超過翟菲，壓入內線保持領先地位贏得次回合。李慧詩晉身決賽後將會遇上老對手鍾天使。鍾天使在另一場4強賽以2:0輕取國家隊友鮑珊菊。值得一提的是，李慧詩為東京奧運爭先賽銅牌，而鍾天使及鮑珊菊是東奧團體競速賽金牌得主兼世界紀錄保持者，亦是今屆全運同一個賽項的冠軍。

梁嘉儒奪港隊首面全運獎牌

今屆全運會是李慧詩第4次參賽，之前她3屆共贏得1金2銅，今屆全運跟東奧只相差一個月，李慧詩將會力爭個人第二面全運金牌。另外，香港場地單車隊的梁嘉儒昨日奪得男子全能賽銅牌，是港隊在今屆全運第一面獎牌。

全運會｜李慧詩爭先賽晉級決賽 將鬥鍾天使爭金牌

相關文章：