兩強對決 拜仁挫多蒙特捧德超盃 「羅拔叔」技勝夏蘭特

德國球壇新季首個冠軍誕生，班霸拜仁慕尼黑在首席前鋒羅拔利雲度夫斯基梅開二度帶領下，作客以3比1擊敗宿敵多蒙特捧盃。「羅拔叔」今場引證自己仍是天下第一神鋒，歷來24次對多蒙特入24球，鋒芒掩蓋主隊人氣射手艾寧夏蘭特。



本周六將度過33歲生辰的「羅拔叔」，完半場前頭槌建功助拜仁領先。換邊後不久，湯馬士梅拿近門「執雞」將紀錄拋開至2比0。蜜蜂兵團在下半場中段憑馬高列奧斯射入世界波追近至1比2；可是後防一次犯錯，羅拔利雲度夫斯基近射得手，為拜仁鎖定3比1勝局，歷來第9次在德超盃封王。

翻查紀錄，原來拜仁已經在各項賽事連續6次擊敗多蒙特，縱然拜仁在新季德甲首輪失分；但蜜蜂兵團要打破拜仁在德甲的壟斷，難度仍然不小。至於今場兩大頂級射手的對決，之前腳風大順的21歲多蒙特箭頭艾寧夏蘭特，今場面對拜仁嚴密防守，未能突破。反而「羅拔叔」輕鬆省兩粒，將對多蒙特的總入球增至24球；令蜜蜂兵團追至與禾夫斯堡，並列成該波蘭射手最多攻破大門球隊。



拿根斯文接任奪冠沖喜

拜仁新帥拿根斯文取得上任後首冠固然風騷，但同樣是新接掌球隊的多蒙特主帥馬高羅斯卻未有灰心，賽後表示：「對於輸波，我當然失望。總括而言，在這場高水平賽事，我們在90分鐘內雖然犯下很多簡單錯誤，但整體表現仍算不錯。」

另外，根據著名網站《轉會市場》最新公布德甲球員身價，前10位中，多蒙特的艾寧夏蘭特佔據首席，新星祖迪比寧咸則排第10；拜仁則穩佔其餘8席，由此亦反映拜仁的整體陣容實力較佳亦較平均，「蜜蜂兵團」要突破困局，仍須努力。