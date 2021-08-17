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兩強對決 拜仁挫多蒙特捧德超盃 「羅拔叔」技勝夏蘭特
8 小時前
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拜仁慕尼黑多蒙特羅拔利雲度夫斯基湯馬士梅拿艾寧夏蘭特馬高列奧斯拿根斯文馬高羅斯德甲德國超級盃
兩強對決 拜仁挫多蒙特捧德超盃 「羅拔叔」技勝夏蘭特
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羅拔叔梅開二度。
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夏蘭特(左)與列奧斯(右)未能戰勝拜仁。

德國球壇新季首個冠軍誕生，班霸拜仁慕尼黑在首席前鋒羅拔利雲度夫斯基梅開二度帶領下，作客以3比1擊敗宿敵多蒙特捧盃。「羅拔叔」今場引證自己仍是天下第一神鋒，歷來24次對多蒙特入24球，鋒芒掩蓋主隊人氣射手艾寧夏蘭特。
 

本周六將度過33歲生辰的「羅拔叔」，完半場前頭槌建功助拜仁領先。換邊後不久，湯馬士梅拿近門「執雞」將紀錄拋開至2比0。蜜蜂兵團在下半場中段憑馬高列奧斯射入世界波追近至1比2；可是後防一次犯錯，羅拔利雲度夫斯基近射得手，為拜仁鎖定3比1勝局，歷來第9次在德超盃封王。

翻查紀錄，原來拜仁已經在各項賽事連續6次擊敗多蒙特，縱然拜仁在新季德甲首輪失分；但蜜蜂兵團要打破拜仁在德甲的壟斷，難度仍然不小。至於今場兩大頂級射手的對決，之前腳風大順的21歲多蒙特箭頭艾寧夏蘭特，今場面對拜仁嚴密防守，未能突破。反而「羅拔叔」輕鬆省兩粒，將對多蒙特的總入球增至24球；令蜜蜂兵團追至與禾夫斯堡，並列成該波蘭射手最多攻破大門球隊。


拿根斯文接任奪冠沖喜
拜仁新帥拿根斯文取得上任後首冠固然風騷，但同樣是新接掌球隊的多蒙特主帥馬高羅斯卻未有灰心，賽後表示：「對於輸波，我當然失望。總括而言，在這場高水平賽事，我們在90分鐘內雖然犯下很多簡單錯誤，但整體表現仍算不錯。」

另外，根據著名網站《轉會市場》最新公布德甲球員身價，前10位中，多蒙特的艾寧夏蘭特佔據首席，新星祖迪比寧咸則排第10；拜仁則穩佔其餘8席，由此亦反映拜仁的整體陣容實力較佳亦較平均，「蜜蜂兵團」要突破困局，仍須努力。

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拿根斯文新上任即捧盃。
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拜仁德甲開咧失分，但贏德國超級盃有望沖喜。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/兩強對決-拜仁挫多蒙特捧德超盃-「羅拔叔」技勝夏蘭特-280977
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