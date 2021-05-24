兩強相遇 向轟炸機梅拿致敬 拜仁多蒙特爭德超盃

今晚深夜德國雙雄拜仁慕尼黑與多蒙特上演強強對戰(18/08 02:30)，今仗既是兩大射手羅拔利雲度夫斯基與艾寧夏蘭特對決，亦是兩位新帥、拜仁的根斯文與「蜜蜂兵團」馬高羅斯對撼。德國兼拜仁傳奇前鋒「轟炸機」梅拿日前病逝，兩軍前鋒勢將力爭入球，向輩致敬。



曾帶領西德贏得1972年歐國盃及1974年世界盃的傳奇前鋒梅拿，德國時間周日下午病逝，享年75歲，全球球壇同聲哀悼；一眾拜仁管理層都有發言致意，表達尊敬與悼念之情。

至於拜仁與多蒙特，歷來在德超盃8度對決，雙方各贏4次；上屆拜仁險勝3比2，而多蒙特的人氣射手艾寧夏蘭特該仗交出1入球1助攻，惜仍未能助蜜蜂兵團捧盃。不過，這位「挪威殺神」經整個夏天休假，力量十足兼已操起狀態；開季以來先後在德國盃及首輪德甲出賽，已交出5入球3助攻，今場勢成拜仁防線心腹大患。

當然，由新帥馬高羅斯帶領的多蒙特，今場亦非全無隱憂；德國國腳中堅曉姆斯與左閘拉菲爾古里路均缺陣，比利時防中韋素將繼續移後，夥拍文路爾艾簡治鎮守中路，能否擋住拜仁戰神羅拔利雲度夫斯基強攻，備受考驗。

拜仁方面，不少國腳級主將較遲歸隊，結果首輪德甲僅與慕遜加柏打和1比1，整體狀態明顯未夠。不過，「羅拔叔」依然保持高效，上仗攻入1球；而這位德超盃歷來最佳神射手，至今在這項盃賽已累積5個入球。此外，法國中場京士利高文今場有望擔正，與基拿比或利萊辛尼輪換，一對法國國腳班捷文柏華特與盧卡斯靴南迪斯則仍在養傷，防線未齊腳或成爭冠弱點。