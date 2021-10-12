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前祖雲達斯中場遭爆格　失近270萬財物
2021-10-12
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足球法甲Mario LeminaKasper Dolberg
前祖雲達斯中場遭爆格　失近270萬財物
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(網上圖片)

法國尼斯球員或者需要注意自家安全。自去年9月，丹麥前鋒多爾貝治（Kasper Dolberg）在為國家隊效力時被盜走車內財物之後，再有尼斯球員為國家隊出戰期間遭盜竊。今次是隊中的加蓬中場勒美拿（Mario Lemina），在他為國家隊出戰世界盃外圍賽期間，有3名賊人走入他在法國的家行劫，搶走價值30萬歐元（約269.97萬港元）財物。

曾效力意甲祖雲達斯及英超修咸頓的勒美拿，在非洲加蓬出生，但於法國長大，曾為法國U20球員。不過之後未獲法國國家隊徵召，而轉為加蓬出戰。法國傳媒報道，3名持武裝的賊人，在上周日(10日)晚闖入其位於郊區的寓所行劫。勒美拿的妻子及工人等被關在屋內，之後工人在賊人離開後成功掙脫並報警。證實約價值30萬歐元的財物被盜去。

球員在國際賽期間遭盜竊，在尼斯隊中並不罕見。去年9月，多爾貝治為丹麥出戰期間，其停泊在機場的坐駕也被賊人打爆玻璃，賊人之後到其家中偷走了其手機及現金後，更偷走那輛保時捷跑車。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/前祖雲達斯中場遭爆格　失近270萬財物-288430
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