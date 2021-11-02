北京冬奧︱國際冰球協會決定讓中國隊繼續參賽

早前有指國際冰球協會擔心，中國男子冰球隊因為實力問題，可能更改參賽球隊資格，但經過在瑞士舉行的3日會議，周二(3日)決定繼續讓中國隊出戰明年2月的北京冬季奧運。

國際冰球協會主席Luc Tardif在今年9月曾表示：「看到球隊輸0:15，對所有人都沒有好處，對中國、對冰球都沒有好處。」他當時指出，中國男子冰球隊欠缺比賽的力，尤其是中國在奧運男子冰球項目的抽籤中，被抽中與美國、加拿大以及德國同組，加上美國國家冰球聯盟（NHL）願意休戰，讓球員可以代表國家出戰冬季奧運，令美國及加拿大的實力大增。

不過經過一連3日在瑞士舉行的會議，國際冰球協會確定不會更換參賽的名單，並會透過共同的合作，安排將出席北京冬奧的中國隊隊員，在11月15及17日參與北京崑崙鴻星隊在俄羅斯冰球聯賽（KHL）的比賽，藉此評估中國隊的實力。國際冰球協會表示，賽後會作出評估，之後會為中國隊的備戰提供協助。

將安排2場測試賽

Luc Tardif在聲明表示：「一樣明確的肯定，國際冰聯協會不打算將中國隊排除在奧運之內，董事會已經確定男子國家隊將繼續作為東道主的身分，出戰奧運冰球的項目，這方面沒有改變。」他又指：「我們會與中國冰球協會一同去確定他們球員是否符合國際冰球協會的資格，我們會協助他們推進奧運的備戰。」

北京崑崙鴻星隊是第5年參與KHL的比賽，不過隊中只有6個中國球員。球隊目前在KHL的比賽只得5勝16負以及1場點球勝仗，合共攻入53球、失92球，在西部聯盟排榜末。