北京冬奧︱國際奧委會促組委會改善外媒採訪限制

北京冬季奧運會將於明年2月舉行，在中國的中國外國記者協會（FCCC）周二(2日)發聲明，指責北京奧組委欠缺透明，阻礙海外傳媒報道奧運的消息。據報其中一個原因，是北京奧組委未有通知及協助外媒採訪聖火抵達活動。國際奧委會表示，要奧組委作出改善。

涉阻止外媒參與例行活動禁止參觀比賽場館

FCCC在周二的聲明指，他們擔心北京組委會欠缺透明度及清晰，未有在處理有關奧運會的報道。他們要求北京奧組委及國際奧委會，改善國際傳媒的採訪環境。FCCC批評，在過去一年海外媒體在報道冬奧準備工作時，持續地受到阻礙，當中包括阻止海外媒體參與例行活動及禁止參觀比賽場館。他們又指，會員投訴北京奧組委在回應傳媒查詢要求採訪時，作出自相矛盾的答案以及不予回覆。

協會批評相關的行為違反奧運約章，要求國際奧委會協助，改善海外傳媒的採訪環境。國際奧委會表示，已經與北京奧委會溝通，要求改善相關的情況。

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