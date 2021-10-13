北京冬奧︱遭教練性侵後被爆疑造假 南韓速滑金牌女選手被禁訓練

曾為南韓贏得兩屆冬季奧運會金牌的速度滑冰代表沈錫希（Shim Suk-hee），早前其指控一名前國家隊教練性侵，並在9月判囚13年後，教練的辯護律師疑將她與其他教練的短訊曝光，當中包括沈錫希懷疑涉嫌比賽造假，以及嘲笑隊友等的內容，令這位24歲冬奧代表或將無法出戰明年的北京冬奧。

沈錫希在2018指控遭教練趙載範（Cho Jae-beom）強姦及性侵，趙在上月10日在水原最高法院被判囚13年。韓聯社透露，趙載範的律師，將沈錫希在2018年與其他國家隊教練的對話向傳媒曝光。

支持中國選手擊敗隊友

其中首爾的網媒「Dispatch」公開有關的內容。當中包括沈錫希在2018年曾嘲笑一同贏得3,000米接力金牌的隊友金雅朗（Kim A-lang）及崔珉禎（Choi Min-jeong）。沈錫希在訊息被爆後，透過經理人公司向兩位隊友道歉。同時又透露，沈在2018年曾在短訊中為中國的曲春雨打氣，並希望其擊敗隊友崔珉禎。沈更在贏得金牌後，向教練表示：「贏得金牌令我很尷尬。」

崔珉禎的經理人公司對事件發聲明，表示對沈錫希繼續出戰北京冬奧感到憂慮：「她作為國家運動員，穿上心口印上『太極旗』的服裝，在公共空間支持國家隊的中國對手，在自己國家舉行的奧運，影響隊友比賽，在常理來說都不能被理解吧。」沈錫希解釋，自己是因為遭到趙載範性侵而無法控制自己的憤怒：「我無法控制自己的憤怒，所以我對人仍具有攻擊性的態度和不成熟的一面。」

教練建議決賽「攬炒」

另外，短訊又爆沈錫希懷疑在1,000米的決賽故意製造意外與隊友「攬炒」。她在與教練的對話中，提到「Bradbury」的字眼，這是短道速滑的一個名詞，意指在2002年冬奧，澳洲選手Steven Bradbury藉同場選手全部意外跌倒，令Steven Bradbury單獨衝線奪金。當時一個教練向沈表示：「如果你有能力的話，就製造Bradbury吧」，並獲沈同意。在之後的決賽，沈與隊友崔珉禎相撞，崔最後獲第4，而沈被取消資格。

雖然沈澄清指自己與相關指控並不真確，但是沈已被國家隊禁止隨隊訓練。南韓滑冰聯盟表示：「我們認為（沈與國家隊）這是很困難留在一起及進行訓練。我們需要調查有關事件，所以我們決定，現時不會輕率地讓她們一起留在國家隊。」