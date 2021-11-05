北京冬奧︱雪橇賽道突落閘 波蘭選手意外撞斷腳險死

國際無舵雪橇協會目前安排運動員，在北京的延慶國家雪車雪橇中心進行測試及訓練，然而在日前出現嚴重意外，導致波蘭的一名選手嚴重受傷，並需要即時接受手術。國際奧委會以及北京冬奧組委會，將就事件作出調查。

據波蘭無舵雪橇選手Mateusz Sochowicz表示，他在周一(8日)的訓練時，原本看到賽道亮起綠燈，可以出發，但在其中的一個彎道時，他發現前方卻關了閘門，令他直接撞上閘門，左腳膝蓋骨骨裂，而右腳被割傷至入骨。

國際奧委會稱將作調查

Mateusz Sochowicz其後接受訪問指，事件足以造成一次悲劇，幸好是他及時做了迴避：「我最初是看到綠燈所以出發，最初我成功越過了兩個困難的彎道，然後就見到賽道竟然有道閘。之後我擺了像落山滑雪的姿勢。我是想那個速度下我可以跳過那道閘，不過一切都來得太快，我沒法及時彈起。這就是為甚麼我只是斷了腳，而不是整個身體受傷。如果我不作反應，後果會是悲劇。」

協調北京冬奧的國際奧委會代表，前會長薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）表示：「賽道以及有關意外的情況，將會交由無舵雪橇協會及組委會認真的作出調查。」他形容今次的意外是非常不幸。