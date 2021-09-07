南美世盃外 腰斬鬧劇後分途出擊 阿根廷巴西蓄銳穩勝

日前在世盃外南美洲區鬧出滿城風雨，巴西對阿根廷大戰被逼腰斬，兩軍收拾心情後，香港時間明晨將會分途出擊，阿根廷主場迎擊玻利維亞(10/09 07:30)，巴西則迎戰秘魯(10/09 08:30)。兩大勁旅變相多了休息時間，蓄銳而臨，同樣有力大勝。

阿根廷日前作客巴西之戰，4名英超兵包括阿士東維拉門將達米安馬天尼斯、前鋒貝安迪亞、熱刺中堅基斯甸羅美路及中場盧施素，涉嫌虛報入境資料，隱瞞他們曾逗留英國，最終勞動巴西衛生局人員與警方在開賽後闖入球場拉人，令賽事腰斬。其後阿根廷大軍全體平安飛返布宜諾斯艾利斯，專心為今仗做準備。

據知，維拉雙星經已離隊飛往馬德里，然後會轉機飛往克羅地亞，進行單獨操練兼隔離，以避免要在英國酒店禁閉式隔離安排，之後才會返回球會報到。至於之前未獲批准離英的熱刺孖寶，雖暫時留在阿根廷，但也已確認今場不會披甲，並再與熱刺商討歸隊安排，但肯定會面臨球會處分。

人腳方面，阿根廷續有球王美斯領軍，對巴西之役擔正的前鋒拿達路馬天尼斯，預計則會繼續在前線與美斯拍檔。大軍今夏贏完美洲國家盃，之前世盃外又輕鬆以3比1擊敗委內瑞拉，今場面對實力有限兼近6場5敗的玻利維亞，不難大勝一場。

另邊廂，目前在世盃外南美洲區7戰全勝的巴西將會迎戰秘魯，兩軍之前美洲國家盃兩次交手均由「森巴兵團」勝出；即使秘魯今次國際賽期重召老將荷西古里路壓陣，恐怕亦難爆冷。巴西大軍今次雖然缺少多名英超兵，但仍有尼馬領軍；配上國內球星如加比爾巴保沙及侯克等，實力依然超班，勝券在握。