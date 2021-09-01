又搵港會加U23湊數 港超終夠8隊開波

一度因為愉園、天水圍飛馬退出而陷入可能隊數不足的港超聯賽，足總今日(2日)開記者會宣布，將由副主席霍啟山，於未來3年斥資逾千萬組成「香港U23」代替出戰，作為本季的第8支港超球會。

霍啟山出資 稱3年8位數班費

早前因為經濟問題導致多支港超球會退出，令參賽隊數僅餘6隊。足總雖然曾接觸多支區隊尋求升班參戰，但最終僅得港會應允，而足總則成立如以前「香港08」、「港菁」等的青年軍充數。而足總在今日的記者會確認，成立「香港U23」出戰。而今次的U23會由霍啟山出資。霍啟山在記者會表示，會預計未來3年需要8位數的班費。而新的U23會有10多個23歲或以下的球員，以及5名23歲以上球員，以「註5出3」形式參賽。而U23會由港隊教練張健峰擔任主教練，並會向其他超聯球隊借用年輕球員。

然而，在愉園及天水圍飛馬退出後，有大量非23歲以下球員因此失業。香港職業足球員協會早前安排為失業球員訓練，當中只有約10位U23球員，故未知此舉能否真正協助有需要的職業球員。