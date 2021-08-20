古橋亨梧7場6球招妒意 警調查格流球迷種族歧視

今季從日職神戶勝利船轉投蘇超些路迪的日本新星古橋亨梧，在7場比賽為球隊射入6球之後，成為些路迪死敵格拉斯哥流浪球迷的眼中釘。網上有片段指，有格流球迷在球迷專車上唱出含種族歧視內容的歌曲，蘇格蘭警方表示已介入進行調查。

英國傳媒報道，在社交網絡顯示一條疑為格拉斯哥流浪球迷，在周日(22日)下午在球隊作客擊敗羅斯郡後，於球迷巴士上唱歌的片段，當中含有對亞洲人種歧視的內容，針對些路迪的日籍前鋒古橋亨梧。

些路迪在新聞後回應表示：「如果報道屬實，那麼針對古橋亨梧的種族歧視行為是令人作嘔及難以忍受的，這絕對值得受到譴責。不幸地，過去多年些路迪球員受到類似的種族歧視行為傷害，作為一個開放予斤有人的球會，我們決意站在與種族歧視對抗的一方，我們會為古橋亨梧給予一切協助。所有相關人士都應該一起努力踢走任何的偏見。」

格拉斯哥流浪之後亦回應：「流浪譴責任何形式的種族主義以及歧視。這部分人的行為不代表我們球會，以及一直支持我們的忠實支持者。」至於蘇格蘭警方就表示，已進行調查及核實有關人士的身份。