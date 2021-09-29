向對手派錢被罰停參與足球事務3年 蘇里南副總統冇得踢鳥

早前以60歲之齡在中北美洲聯賽亮相，蘇里南副總統Ronnie Brunswijk因為賽後的一段向對手奧林比亞球員派錢的片段，被中北美洲及加勒比海足協調查後，停止Ronnie Brunswijk參與足球事務3年，意味他的足球生涯可能要中止……至少3年。另外涉事的球會，包括Ronnie Brunswijk擁有的國際蒙哥達普，與對手洪都拉斯的奧林比亞，同被取消今季中北美洲聯賽比賽資格。

Ronnie Brunswijk以60歲高齡為他作為老闆的國際蒙哥達普在中北美洲聯賽，對洪都拉斯勁旅奧林比亞的比賽中上陣。雖然整件事已經夠荒謬，但更荒謬是他竟然被拍到賽後向對手球員派錢，事件導致中北美洲及加勒比海足協宣布介入調查。

牽連對手同遭DQ

經大約一星期後，中北美洲及加勒比海足協宣布中止Ronnie Brunswijk參與足球事務3年，即他將不能再擔任國際蒙哥達普的任何職位，更遑論以球員身份落場。而國際蒙哥達普亦被踢出今屆的中北美洲聯賽，至於對手奧林比亞同樣被取消資格。不過奧林比亞曾在賽後曾指，他們是無辜。

中北美洲及加勒比海足協又指，會繼續調查事件還有沒有其他涉事人員，並表明會由紀律委員會保留追究的權利。在奧林比亞與國際蒙哥達普同被取消資格之下，危地馬拉的古斯達托亞（Guastatoya）因此提前晉級4強。