堅持世盃兩年制改革 雲加：讓足球更有意義

國際足協提出，大幅度改革國際賽事，當中包括男女子世界盃將改為兩年一度，這導致歐洲與南美兩個最大的洲際足協大表反對，亦有聲音批評這令國際賽期更頻密而影響球員休息。不過負責推動國際賽改革的雲加，在接受訪問時表示，新的賽期會令足球更具意義。

前阿仙奴領隊雲加，日前接受英國BBC的視像訪問，解釋他的世界盃兩年制的改革。他說：「我已準備好這場賭博，承擔風險，讓足球變得更好。」他指出，現有的國際賽期既不清晰也不簡易，而且讓每個球季的組織都欠缺現代化。他認為現時的國際賽期就是充滿混亂和衝突，他說：「對球員極度不利的是重複的旅程和時差，在減少外圍賽期之後，我相信這對球會以及球員都有好處。

雲加：這顛覆既有概念難免有情緒反應

然而歐洲足協表達反對，並批評雲加的建議為足球帶來危險，指這會影響女子足球的發展，並為男子頂級賽事蒙上陰影。不過雲加表示：「不清楚哪些力量反對哪些支持，不過我有信心。我只是在制定計劃，因為這是對比賽有好處。」他再指出：「很長時間我都擔任阿仙奴的領隊，我經常覺得，在區分國際賽和球會賽事方面做得不足夠。當提出世界盃改兩年時，出現一些情緒化的反應，我並不驚訝，因為很多人覺得我的計劃完全顛覆他們既有概念。有些人的判斷只在於每兩年一屆世界盃而有情緒，因為我們都在那個既有的循環長大。」

雲加表示：「很多負面反應都是沒有看清整個概念。兩年一屆是一個概念，如果你看清整個概念和外圍賽的重組，就會有意義。」

雲加的建議是，世界盃將在單數年舉行，而洲際賽則在雙數年舉行。每年減至1至2個國際賽期，分別是3月及10月，為期約1個月，並且在其中進行大賽的外圍賽，以取代目前的5個國際賽期。同時保證球員在大賽後有25日的休息。

球季期間不會受到干擾

雲加解釋自己的建議：「首先，這是讓足球在全世界都變得更好，第二是可以有更現代化和簡單方式去組織賽期。因此我減少外圍賽數量和重組外圍賽時間。」他又指若果自己仍是領隊，必定支持這個方案；「這將不會在球季期間受到干擾，我以前經常因為賽季受打擾而受害。」他認為這是讓足球變得更好、更清晰和更簡單，變得更有意義的計劃。

雲加認為計劃是讓球會可以讓球員更集中於賽季，而這並不會增加比賽數量，也讓球員有更好的休息時間，減少旅程和讓比賽更有質素。雲加的建議最快都要到2024年才開始實行，因為目前女足的賽期是設定至2023年，而男子更是到2024年，在此前一切未會發生改變。