大坂直美回應與傳媒關係 感成就被漠視

世界排名第2的日本網球手大坂直美，在辛辛那堤公開賽次圈晉級後，在賽後再回應自己的情緒問題。她表示自己的成功感覺被漠視，又指新冠疫情是其中一個影響情緒的原因。

在辛辛那堤公開賽擊敗美國小將Coco Gauff後，大坂再出席記者會。她表示：「我思考是甚麼讓我不想面對傳媒呢，我想是因為我害怕了。因為有時候看到球員打輸了之後的標題，翌日的標題就是說他們倒下，或者他們不再強大了。」她補充：「選擇出場比賽，去見見球迷，他們都是來看你去比賽，這是一項成就，但我已不知道甚麼時候開始變得失去感覺。這開始變得不再光榮，然後感到成就被漠視。」

承認疫情影響情緒

不過她之後又認為，疫情確實也對自己有影響：「我認為整個新冠疫情在泡泡下變得緊張，無法見到其他人或是與人互動。然後再看看個世界，好像現在發生於海地以及阿富汗，簡直是瘋狂的。對我而言其實只不過是想在美國打打網球，然後有人來看我比賽而已。」

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